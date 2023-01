Calcio: Milan; lesione al muscolo rotatore per Tomori

MILANO, 25 GEN - Gli esami cui è stato sottoposto il difensore Fikayo Tomori questa mattina hanno evidenziato una lesione di un muscolo rotatore dell'anca sinistra, lo rende noto il Milan. La situazione verrà rivalutata tra una settimana. Tomori ha lasciato il campo per infortunio ieri sera al 24' della sfida contro la Lazio all'Olimpico. Non al meglio anche Davide Calabria ma le condizioni del giocatore rossonero non preoccupano il Milan.

