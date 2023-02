Calcio: Milan; Maldini, con Leao siamo al punto di prima

MILANO, 10 FEB - Poco prima del fischio d'inizio di Milan-Torino, Paolo Maldini rivela alle telecamere di Dazn che per Mike Maignan "c'è stata anche la possibilità di un intervento chirurgico, ma è stata evitata. Tra 10 giorni dovrebbe essere disponibile". Il direttore tecnico è anche intervenuto sulla vicenda del rinnovo contrattuale di Rafael Leao: "La firma manca anche a noi, siamo al punto di prima. Ora dobbiamo pensare alle partite. Non c'è in previsione nessun incontro".

