Calcio: Milan; Pioli, è arrivato il momento di Origi

MILANO, 09 SET - "Origi? Sì, è arrivato il suo momento. Sta meglio, ha giocato, ha avuto continuità di condizione e ha bisogno di giocare. Credo sia un ottimo giocatore": lo annuncia il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Sarà quindi Origi a guidare l'attacco anche per concedere un po' di riposo a Giroud. Cambi necessari con un calendario fitto ma Pioli non vuole sentire parlare di turnover. "Non mi piace il termine turnover. Ho un gruppo di giocatori forti - sottolinea il tecnico - che danno il massimo in allenamento e che sono sicuro daranno sempre il loro apporto. Schiererò la formazione migliore e non avremo mai la controprova".

