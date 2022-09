Calcio: Milan; Pioli, Rebic convocato e Origi sta meglio

MILANO, 30 SET - "Rebic sarà convocato, sta bene. Origi sta meglio, ma non sarà ancora convocato. Gli altri tutti disponibili, a parte gli infortunati che tutti conoscono": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Empoli. Recuperato Rebic, non saranno però a disposizione Maignan e Theo Hernandez. "Le soste sono particolari, tanti sono andati in nazionale. Ma in questi ultimi due giorni - racconta l'allenatore rossonero - la squadra mi è piaciuta, sta bene. Theo e Maignan? Noi siamo un gruppo coeso, ho massima fiducia in tutti i miei giocatori. Dobbiamo essere la solita squadra compatta"

