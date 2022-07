Calcio: Milan scatenato, 5-0 al Wolfsberger

MILANO, 27 LUG - Il Milan domina in amichevole col Wolfsberger e rifila una manita agli austriaci in amichevole. Apre le danze Leao nel primo tempo raccogliendo elegantemente un lancio lungo di Calabria e segnando con un pallonetto. Poco dopo è Rebic ha sfruttare un ottimo cross al centro di Adli e a raddoppiare. Poi nella ripresa, dopo alcuni cambi di Pioli, firma il tabellino Messias che accompagna in rete il passaggio dalla sinistra di Theo Hernandez. Ma il Milan non si ferma e arriva anche il primo gol in rossonero di Adli che velocemente ribatte in rete una conclusione di Saelemaekers. Sigilla con il quinto gol, Gabbia che di testa concretizza il cross di Ballo Touré.

