MILANO, 10 OTT - Charles De Ketelaere non sarà a disposizione del Milan per il match di ritorno di Champions League a San Siro contro il Chelsea. L'attaccante belga non è al meglio per un risentimento muscolare e non ha svolto la rifinitura a Milanello insieme ai compagni. Un'assenza che si aggiunge a quelle di Calabria, Kjaer, Saelemaekers, Florenzi, Ibraihmovic, Maignan e Junior Messias, che sta svolgendo lavoro personalizzato.

