Calcio: minuto di silenzio prima di Monza-Bologna

MONZA, 30 OTT - La partita Monza-Bologna di domani sera sarà preceduta da un minuto di silenzio per ricordare Luis Fernando Ruggieri, morto durante l'aggressione di giovedì sera ad Assago. Ruggieri è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale dopo essere stato accoltellato al centro commerciale dove anche Pablo Marì, difensore spagnolo del Monza, è rimasto ferito. Proprio per vicinanza a Marì, dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto dopo l'accoltellamento, i giocatori del Monza indosseranno nel prepartita una speciale maglia con la scritta "Torna presto Pablo".

