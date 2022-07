Calcio: Mkhitaryan, sono orgoglioso di essere all'Inter

MILANO, 02 LUG - "Sono felice, mi sento molto bene. Sono contento di essere un giocatore dell'Inter e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con la squadra e giocare con la maglia dell'Inter". Lo ha detto Henrikh Mkhitaryan, diventato ufficialmente un giocatore dell'Inter, ai microfoni di Inter TV. "Voglio lasciare un segno e vincere trofei con questa squadra per raggiungere i nostri obiettivi. Ho parlato con mister Inzaghi e lo ringrazio per le sue parole - ha proseguito -. Dobbiamo lavorare insieme e io voglio dimostrare di essere qui per giocare e aiutare la squadra, perché alla fine la cosa più importante è riuscire a vincere insieme. Ovviamente non vedo l'ora di iniziare. Voglio ringraziare i tifosi per il sostegno che mi hanno mostrato e per i messaggi che ho ricevuto. Voglio dire loro che li aspettiamo allo stadio per vincere insieme", ha concluso Mkhitaryan.

