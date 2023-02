Calcio: Mondiale Club; Flamengo ko, l'Al-Hilal vola in finale

ROMA, 07 FEB - Sorpresa nella prima delle due semifinali del Mondiale per club, che si sta disputando in Marocco. Il Flamengo perde 3-2 contro l'Al-Hilal (Arabia Saudita). Il protagonista della partita giocata a Tangeri è Salem Al Dawsari, autore di una doppietta dal dischetto nel primo tempo. Pedro, ex Fiorentina, aveva regalato il momentaneo 1-1 ai brasiliani ma Gerson, ha rovinato i piani facendosi espellere nel recupero del primo tempo. Nella ripresa a segno Vietto, per la gioia della squadra allenata da Ramon Diaz, mentre Pedro firma la sua doppietta personale al 92', rendendo un po' meno amara la sconfitta. Domani è in programma l'altra semifinale, Real Madrid-Al Ahly.

