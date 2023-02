ROMA, 04 FEB - Al Hilal e Al Ahly hanno raggiunto le semifinali del Mondiale per club in corso in Marocco. Martedì 7 a Tangeri i sauditi affronteranno il Flamengo, mentre il giorno dopo, a Rabat, il club egiziano se la vedrà con il Real Madrid. L'Al Hilal ha battuto 5-3 il Widad Athletic di Casablanca ai rigori, dopo l'1-1 con cui si era chiusa la partita. L'Al Ahly ha eliminato con il risultato 1-0 i Seattle Sounders.

