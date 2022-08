Calcio: Montella e Balotelli lite in campo,tecnico trattenuto

ROMA, 28 AGO - Atmosfera rovente e nervi tesissimi fra Vincenzo Montella e Mario Balotelli, dopo la partita fra l'Adana Demirspor e l'Umraniye, finita 1-0 a favore della squadra allenata dall'ex centravanti di Roma, Genoa e Samp, valida per il campionato turco, e per la quale gioca il centravanti ex della nazionale. I due si sono resi protagonisti di un violento alterco verbale, ripreso dalle telecamere dello Yeni Adana Stadyumu, che solo per l'intervento di altri calciatori, tecnici e dirigenti, non è degenerato: dopo uno scambio di accuse a distanza, Montella si e' fiondato contro il suo giocatore ed e' stato trattenuto da membri del suo staff. Il motivo del contendere non è chiaro ma, dalle immagini, si vede Montella andare su tutte le furie dopo avere discusso con Balotelli. Possibile secondo la dinamica della lite, che l'ex azzurro abbia rivolto parole offensive o sconvenienti al suo allenatore. A fine partita, Montella ha liquidato la vicenda con poche parole: "Posso dire che da Balotelli ci aspettiamo di piu'. Poi l'adrenalina puo' far dire altre cose, ma sono cose che succedono in campo e per me e' finita li'".

