Calcio: Monza; in arrivo Rovella, esami per Ranocchia

MONZA, 22 AGO - Il Monza è rientrato nella notte da Napoli ed è già al lavoro al centro sportivo di Monzello. Dopo le due sconfitte nelle prime due giornate della serie A, è questa la via indicata al gruppo dall'ad, Adriano Galliani, durante il rientro in aereo: la squadra, alla sua prima storica partecipazione alla serie A, è impegnata in un salto di qualità e l'unico modo per riuscirvi è lavorare duramente. Venerdì sarà già il momento di Monza-Udinese e la sconfitta di Napoli, è la linea del club, deve immediatamente essere elaborata per diventare un punto di partenza, non un'interruzione di percorso. Così allenatore e squadra si sono messi subito a lavorare su quanto non ha funzionato, mentre la dirigenza è concentrata per trovare l'innesto di centrocampo che completi il reparto. In pole position il nome di Nicolò Rovella, in attesa del via libera - il Monza spera a giorni - della Juventus. Da ieri sera si è però aperto un altro fronte di mercato, riguardante la difesa, a seguito del grave infortunio subito da Andrea Ranocchia. Oggi pomeriggio il difensore verrà sottoposto ad accertamenti specialistici per definire l'entità del danno alla caviglia, che l'ha costretto a lasciare lo stadio Maradona con le stampelle.

