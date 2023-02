Calcio:Monza;Palladino, temevo gara difficile, ma non così tanto

MONZA, 06 FEB - Raffaele Palladino rende merito alla Sampdoria e, al tempo stesso, rimarca il carattere del suo Monza. Dopo il 2-2 in rimonta, il tecnico biancorosso spiega: "Mi aspettavo una partita difficile, ma non attendevo così complicata. Merito della Sampdoria e di mister Stankovic. Avevo studiato tantissimo la Samp nei precedenti, sapevo che era una squadra viva e i suoi risultati non erano veritieri. Ci hanno messo in difficoltà e noi a volte abbiamo forzato troppo la giocata. È un punto che vale d'oro, quello di questa sera. L'ho detto alla mia squadra: da 20 anni vivo nel calcio e non ho mai visto uno spogliatoio così coeso. Proprio per questo non è un caso che il risultato sia venuto fuori al 96esimo, perché la squadra ci ha creduto".

