Calcio: Monza sconfitto 1-0 in amichevole a Lugano

MONZA, 10 DIC - Finisce con una sconfitta per 1-0 l'amichevole del Monza allo stadio Cornaredo di Lugano. A decidere il match è un destro al volo da fuori area di Mattia Bottani al 35' del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli svizzeri avevano avuto in precedenza già l'opportunità di passare in vantaggio, ma dagli undici metri Zan Celar, ex Roma, si è fatto ipnotizzare dal portiere dei brianzoli, Alessandro Sorrentino. Il Monza, alla prima amichevole durante la sosta per i Mondiali, nella prima frazione ha avuto occasioni con Filippo Ranocchia e Matteo Pessina. Nella ripresa, con ampie rotazioni tra gli undici in campo, Mattia Valoti, Carlos Augusto e Warren Bondo sono andati vicini a quel pareggio che Christian Gytkjaer ha sfiorato colpendo il palo.

