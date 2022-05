Calcio: Mourinho "col Feyenoord la mia finale più importante"

ROMA, 18 MAG - "Storia e prestigio delle competizioni sono ovviamente diverse, ma questa per me è la più importante di tutte perché le altre sono già state giocate, mentre questa bisogna giocarla". Nel media day in vista della finale di Conference League del 25 maggio a Tirana, contro il Feyenoord, Jose Mourinho conferma di aver fame di vittorie, a dispetto di quelle passate. "Quando guardo la classifica di Serie A - ha detto parlando a Sky - mi vengono in mente gli errori arbitrali e le partite del giovedì in Europa. È stata dura, ma se alla fine hai un ritorno e vinci la coppa, allora poi dici 'bene, ok'. Ma prima bisogna vincere".

