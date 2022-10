Calcio: Napoli; Anguissa, "felice per prima doppietta in A"

NAPOLI, 01 OTT - "Sono molto felice, è la prima volta che segno una doppietta in Serie A e anche per il risultato perché abbiamo portato a casa una vittoria importante". Lo ha detto Anguissa, autore della doppietta contro il Torino in avvio di gara che ha lanciato il Napoli al successo. "Se ho segnato questi due gol - ha detto il centrocampista a Dazn - è anche per merito dei miei compagni. E' sempre importante segnare, ma per me non è fondamentale. Ci sono cose più importante e penso al mio ruolo, il gol non è la cosa principale ma lo è che la squadra vinca. L'obiettivo di questa stagione? Vogliamo vincere ogni partita, pensiamo una partita alla volta".

