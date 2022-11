Calcio:Napoli; dopo Kvara, ladri portano via auto moglie Kim

NAPOLI, 05 NOV - Se la classifica ride, non si può dire sia un periodo fortunato per i calciatori del Napoli oggetto di una serie di furti d'auto in pochi giorni. Dopo il colpo perpetrato ai danni di Kvaratskhelia, la cui Mini Countryman è stata rubata e ritrovata nel giro di poche ore giovedì scorso, oggi è toccato alla moglie del difensore coreano Kim, in trasferta a Bergamo, dove sarà impegnato a breve nella sfida contro l'Atalanta, fare l'amara scoperta della scomparsa della propria auto parcheggiata in via Catullo, zona Posillipo. I ladri hanno agito probabilmente alle prime ore del giorno.

