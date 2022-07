Calcio: Napoli e Bari,bene modifica regole su multiproprietà

NAPOLI, 28 LUG - "La modifica approvata dal Consiglio Federale della Figc in materia di multiproprietà è un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del calcio investendo ingenti risorse economiche". E' quanto affermano il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il Presidente del Bari, suo figlio Luigi De Laurentiis, a margine della riunione del Consiglio Federale che ha modificato la norma transitoria dell'articolo 16-bis delle NOIF, prorogando la scadenza per il divieto delle multiproprietà (anche per società non partecipanti allo stesso campionato) all'inizio della stagione 2028/2029. "Siamo soddisfatti e contenti di questa modifica - proseguono congiuntamente i Presidenti del Napoli e del Bari - e desideriamo ringraziare tutto il Consiglio Federale, e in particolare il Presidente della Federazione Gabriele Gravina, per l'impegno e la volontà manifestata in questa occasione. Abbiamo già comunicato alla Federazione che rinunceremo al ricorso presentato nei giorni scorsi al Collegio di Garanzia dello Sport e ad ogni altra azione anche di natura risarcitoria, perché riteniamo sia arrivato il momento di aprire una pagina nuova per il calcio italiano fondata sulla fattività e sullo spirito di collaborazione".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA