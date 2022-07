Calcio: Napoli; Kvaratskhelia, mi ispiro a Cristiano Ronaldo

NAPOLI, 15 LUG - A chi ti ispiri? "Cristiano Ronaldo". Si presenta così, volando alto, Kvicha Kvaratskhelia, nuovo attaccante del Napoli, che oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa a Folgarida-Dimaro, parlando dalla sua ammirazione per il portoghese e della scelta del numero di maglia che guarda a Ronaldo: "Ho scelto il 77 a Napoli perché 7 è il mio numero preferito, ma era rimasto solo il doppio 7, mi porta fortuna". L'esterno georgiano spiega di aver scelto Napoli "perché è una squadra molto forte, gioca un buon calcio. Quando ho avuto l'offerta ufficiale del Napoli ho deciso subito, non ci ho pensato su due volte. Per me è un grande stimolo giocare in una grande squadra, sono venuto qui per dare il massimo". L'attaccante spiega di aver trovato al Napoli "un clima amichevole, imparo tanto dai miei compagni di squadra. Ho conosciuto Spalletti prima di venire a Napoli, è una persona fantastica e ho già imparato tanto da lui. E in futuro continuerò a farlo. Ho bisogno di 3-4 mesi per imparare la lingua e l'aspetto tecnico del calcio italiano. Voglio capire nel dettaglio tutti i meccanismi tecnici del calcio. Io gioco da ala sinistra, mi piace moltissimo, ma giocherò ovunque serva alla squadra. Faccio il massimo sempre, sia a destra che a sinistra".

