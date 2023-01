Calcio: Napoli;Kvaratskhelia torna in gruppo e punta la Roma

NAPOLI, 25 GEN - Torna in campo in gruppo con i compagni Kvicha Karavtskhelia dopo la lunga influenza che lo ha tenuto fermo per una settimana. L'esterno georgiano del Napoli oggi è tornato a svolgere quasi l'intera seduta di allenamento a Castel Volturno con i compagni di squadra, sotto gli occhi del tecnico Spalletti che sta valutando se poterlo usare domenica sera nella sfida contro la Roma al Maradona. Kvaratskhelia, secondo bomber del Napoli con nove gol tra campionato e Champions League, ha infatti già saltato la partita dello scorso week end vinta dal Napoli a Salerno e il tecnico spera di poterlo riavere in campo contro i giallorossi. Intanto oggi a Castel Volturrno c'è stata la visita di Careca, bomber brasiliano che vinse con il Napoli il secondo scudetto della storia azzurra nella stagione 1989/90, facendo grandi duetti con Maradona. Careca ha chiacchierato con i giocatori azzurri e con il tecnico Spalletti della stagione del Napoli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA