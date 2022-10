Calcio: Napoli; Lozano "bene Champions, ora blindiamo primato"

NAPOLI, 14 OTT - "Abbiamo fatto un ottimo girone di Champions, ci sentiamo bene, stiamo facendo grandi cose ma ora pensiamo a blindare il primo posto in campionato". Lo ha detto Hirving Lozano, l'esterno del Napoli intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il successo sull'Ajax e guardando alla sfida di domenica contro il Bologna. Lozano ha giocato in Champions una partita-qualificazione da protagonista ma elogia il funzionamento del gruppo: "Il tecnico Spalletti - ha detto - è molto importante, ha creato un gruppo forte, è un grande allenatore e se siamo così uniti è grazie a lui. Prepara le partite nel migliore dei modi, ci darà ancora una grande mano. La rosa è profonda e lui considera tutti, in questo modo ottiene davvero che ognuno ci tiene a fare bene e a dare il cento per cento. Quest'estate sono andati via tanti giocatori forti ma ne sono arrivati altri ugualmente forti, giovani e di talento che si sono subito inseriti bene. Per gli obiettivi continuiamo a pensare gara dopo gara, vogliamo solo dare il massimo". Lozano parla anche dei rigori, con scelte che variano partendo da Politano rigorista. In assenza dell'esterno italiano, contro l'Ajax ha battuto Kvaratskhelia: "Mi sono proposto - ha detto Lozano - anche io per battere i rigori. Al momento ce ne sono altri che li tirano bene, ma arriverà anche la mia occasione e saprò farmi trovare pronto". L'esterno messicano è visto con attenzione a Napoli ed è anche un prtaginista del Messico che giocherà i Mondiali in Qatar, dove esordirà contro un compagno di reparto a Napoli: "La prima gara - dice - sarà contro la Polonia di Zielinski. Sarà bello affrontarci a spero che ai Mondiali ci sarà anche Simeone convocato dall'Argentina. I nuovi mi hanno tutti impressionato, sono davvero bravi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA