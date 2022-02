Calcio:Napoli;Spalletti,dobbiamo rimanere sul carro scudetto

NAPOLI, 26 FEB - "In questa stagione non abbiamo ancora centrato niente, bisogna restare agganciati alla posizione per provare a vincere lo scudetto oppure guardarsi alle spalle se scendi da quel carro. Resta la stessa strategia, vincere più partite possibili, sia per lo scudetto che per la Champions del prossimo anno". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Lazio. "Nella squadra oggi - precisa - non c'è appagamento, è un'idea bruttissima, se se ne accorge De Laurentiis entra nello spogliatoio e sconvolge tutto, ma noi abbiamo la stessa visione del presidente". Il tecnico del Napoli sottolinea la sfida alla Lazio dell'ex tecnico azzurro Sarri: "Lui ha fatto giocare il Napoli - commenta - come non si riusciva a fare. Chi c'era lo ricorda ma sa anche che ritorna da avversario, con una squadra che gioca un buon calcio ma il Napoli può metterla in difficoltà come ha già fatto. La soluzione resta la stessa, riuscire ad essere squadra che non rinuncia mai, rimanere con la volontà lottatrice anche in un momento in cui non stai benissimo. Può diventare più difficile fare possesso palla ma resto applicato a raccogliere quella soluzione per portare il match sul giusto binario, stando agganciati alla possibilità di dare felicità ai tifosi: ora siamo al bivio se essere dimenticati o rimanere in testa ai tifosi come eroi". Ultimo passaggio di Spalletti sull'infermeria, che parte dalla situazione buona di Osimhen: "Osimhen sta molto meglio - spiega - delle ultime partite, sta bene per giocare 90'. Lobotka lo portiamo a Roma ma è difficile che parta dall'inizio, poi valutiamo domani, oggi ha fatto un po' di diversificato e un po' di allenamento con la squadra. Lozano mi ha detto che si sente molto meglio, pensa che sia stata la soluzione giusta non operarsi. Anguissa ha ancora bisogno di questa settimana e valutare poi da esami clinici la sua ripresa".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA