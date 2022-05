Calcio: Napoli; Spalletti, Koulibaly? Per me è incedibile

NAPOLI, 21 MAG - ''Per me Koulibaly è incedibile perché noi vogliamo fare un altro campionato importante. Si può anche prendere al posto suo un altro più giovane, ma si compra un calciatore non un leader, perché tale si diventa negli anni come è diventato lui''. Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione della partita di domani a La Spezia, parla soprattutto di mercato e delle prospettive della sua squadra. Su Koulibaly il tecnico non ha alcun dubbio. ''E' incedibile - spiega - perché è uno di quei calciatori che sono disponibili a dare una mano a tutti, che hanno sempre la capacità di andare a mettere mano dove c'è bisogno e che quando sale il livello della singola partita diventa più grosso e più forte in base alla necessità che c'è. E se trova di fronte uno che va molto forte, lui comincia ad andare fortissimo''.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA