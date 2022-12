Calcio: Ochoa saluta l'America, nuovi orizzonti per crescere

ROMA, 21 DIC - Guillermo Ochoa, che nelle prossime è atteso a Salerno per la firma del contratto con la società amaranto, ha salutato via Facebook il Club America di Città del Messico. "È arrivato il momento di trovare nuovi orizzonti - scrive il portiere del Messico -, nuove sfide, nuove avventure che mi permettano di continuare a crescere come persona e come calciatore. Ringrazio il Club America per il supporto nel momento della mia nuova scelta. Spero che questa sia solo una pausa nella nostra storia".

