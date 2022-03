Calcio: Osimhen ribalta l'Udinese, punti pesanti per il Napoli

ROMA, 19 MAR - Tre punti pesanti guadagnati in rimonta grazie ad una doppietta di Osimhen. Il Napoli batte (2-1) non senza soffrire una bella Udinese (soprattutto nel primo tempo) e tiene viva la corsa scudetto, in attesa di vedere cosa farà più tardi l'Inter che riceve la Fiorentina. Friulani in vantaggio al 22' con un gran gol di Deulofeu, che con un tiro a fil di palo sorprende Ospina. Ma nella ripresa sale in cattedra l'attaccante nigeriano che pareggia dopo 7 minuti con un colpo di testa su punizione battuta da Mario Rui. Ed al 18' Osimhen si ripete, questa volta anticipando i difensori avversari su un cross rasoterra di Di Lorenzo. Lo stesso Di Lorenzo è poi dovuto uscire, dopo uno scontro di gioco con il portiere avversario Silvestri. L'Udinese ha chiuso in 10 per l'espulsione di Pablo Marì, dopo un fallo su Zielinski

