Calcio: Palladino, 'abbiamo messo in difficoltà la Lazio'

ROMA, 10 NOV - "Abbiamo messo in difficoltà la Lazio con un primo tempo davvero incredibile, non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Mi dispiace per il gol, sono leggerezze che si possono evitare. Ma da partite così dobbiamo crescere". Così Raffaele Palladino, tecnico del Monza, dopo il ko di misura contro la Lazio. "La nostra è una squadra costruita per giocare, per questo ci risulta facile venire qui all'Olimpico e proporre qualcosa di buono. Portiamo a casa meno di quanto prodotto, abbiamo giocato con grande personalità", conclude il tecnico.

