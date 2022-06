Calcio: Parma, riscattato Cobbaut, "sono felice"

ROMA, 04 GIU - Elias Cobbaut è definitivamente un giocatore del Parma. Con un post sui canali social ufficiale il club emiliano annuncia di aver "esercitato il diritto di opzione per la trasformazione, da temporanea a definitiva, dell'acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Elias Cobbaut". "Nato a Malines, il 24 novembre 1997, il difensore belga è stato il più utilizzato fra i Crociati con 3149 minuti giocati nella stagione 2021-22 - si legge nella nota del club - e questo significa per lui continuare a giocare con la maglia del Club che lo ha voluto di più, con grande determinazione e con grande fiducia. Continuerà a giocare con la maglia Crociata, con la maglia del Parma Calcio 1913!". "Sono molto contento di essere ora un giocatore al 100 per 100 del Parma - le parole di Cobbaut in una videointervista pubblicata sui canali social del Parma - Ho tanto desiderio di giocare a calcio per voi. Abbraccio tutti, l'anno prossimo vogliamo portare questo Club al suo posto. Grazie a tutti, andiamo al Parma!".

