Calcio: patron Ineos si candida per acquisto Manchester United

ROMA, 17 GEN - Il colosso Ineos del miliardario britannico Jim Ratcliffe si è ufficialmente fatto avanti per l'acquisto del Manchester United, che la famiglia statunitense Glazer aveva dichiarato lo scorso novembre di voler mettere in vendita. Ratcliffe, tifoso dello United da sempre, lo scorso anno ha fatto un'offerta da circa cinque miliardi di euro per acquistare il Chelsea, finito poi nelle mani di una cordata Usa guidata dal magnate Todd Boehly, e ora punta al club del suo cuore. "Ci siamo formalmente inseriti nel processo" di vendita, ha detto alla Bbc un portavoce di Ineos, senza dare altre informazioni. Dopo aver fallito con la sua acquisizione del Chelsea, Ratcliffe è dunque tornato a caccia di un gigante della Premier League che tornerebbe nelle mani di un britannico dopo l'acquisizione nel 2005 da parte dei Glazers, mai troppo amati dai tifosi. Il colosso chimico Ineos ha già diversi interessi nel mondo dello sport, dal ciclismo e alla Formula 1 fino al calcio, dato che ha la proprietà del Nizza, club di Ligue 1.

