Calcio: Pelé in ospedale per ciclo mensile terapia anti cancro

SAN PAOLO, 20 APR - Pelé è ricoverato in ospedale da lunedì a San Paolo per eseguire uno dei cicli mensili del trattamento per il cancro al colon scoperto lo scorso settembre. Lo stato di salute di Edson Arantes do Nascimento, 81 anni è "buono e stabile, e dovrebbe lasciare l'ospedale nei prossimi giorni" ha detto l'Albert Einstein Hospital in una nota. Pelé deve visitare la clinica almeno una volta al mese per sottoporsi ai test e continuare la terapia per il tumore al colon.

