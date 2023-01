Calcio: Pioli "Allegri o Spalletti? Ora è Napoli favorito"

MILANO, 13 GEN - "Chi ha ragione Spalletti o Allegri? Son due toscani a cui piace darsela contro l'uno con l'altro. In questo momento la favorita deve essere per tutti il Napoli, sette punti di vantaggio sono tanti ma non decisivi. Bisogna fare più di 85 punti per vincere il campionato": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Lecce, parlando del confronto a distanza tra i due allenatori di Napoli e Juventus, protagonisti del match scudetto di questa sera. "Mi godrò la partita, da una parte c'è la qualità e brillantezza del Napoli, dall'altra la concretezza della Juventus. Sarà una grande partita.", assicura Pioli.

