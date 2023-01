Calcio: Pioli, Ibra? Tutto ok ma è presto per dire quando pronto

MILANO, 23 GEN - Il recupero di Zlatan Ibrahimovic procede secondo i programmi e Stefano Pioli conferma i progressi, ma al momento non c'e' data per il rientro: "Sta lavorando bene, rispettando la tabella di lavoro. Ha ripreso ad allenarsi sul campo, a parte rispetto al gruppo, e ogni giorno stiamo valutando la situazione. Il ginocchio sta rispondendo bene. È ancora presto per dire quando potrà essere pronto - aggiunge il tecnico -, il recupero lo si valuta giorno per giorno. Zlatan è sempre presente negli spogliatoi, parla sempre con il resto della squadra".

