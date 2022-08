Calcio: Pioli, il ciclo del Milan è appena iniziato

MILANO, 01 AGO - "Che sia cambiata la credibilità intorno al Milan è evidente. Il successo può cambiare le persone, ma a noi non è accaduto. Anzi abbiamo capito quanto sia importante prepararsi bene, quanto sia difficile vincere e cosa serve per restare in alto. Vedo i ragazzi ancora più pronti e più preparati. Sono convinto che il nostro ciclo sia appena cominciato": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli a Dazn in un'intervista del format Inside. "E' una stagione unica e particolare - ha aggiunto Pioli - Giocheremo tante partite da qui a novembre. Sarà intensa, servirà prepararsi al meglio. I primi tre mesi incideranno molto sul resto della stagione. Dobbiamo lavorare al meglio". Ieri il Milan ha vinto contro il Marsiglia al Velodrome. Il prossimo test prima dell'inizio del campionato sarà sabato contro il Vicenza.

