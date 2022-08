Calcio: Pioli, il mercato Milan? Possiamo ancora migliorare

MILANO, 20 AGO - "Per quanto riguarda il mercato, abbiamo la volontà, con la situazione giusta, di migiiorare determinate situazioni. La rosa è forte, Kjaer si sta avvicinando al 100%. Ribadisco, se troviamo qualcosa per migliorare bene, altrimenti siamo già competitivi così": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "De Ketelaere - aggiunge l'allenatore in conferenza - ha fatto benissimo in tutte e tre le zone della trequarti, ma partendo da trequartista o da seconda punta. Non da esterno. La vedo difficile che possa partire da destra e se Charles è un trequarti, giocherà lì. Poi la sua duttilità potrà essere un vantaggio. Ne è consapevole, è un ragazzo molto intelligente che sta imparando la lingua e dimostra la sua applicazione".

