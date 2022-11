Calcio: Pioli, il Milan vuole restare attaccato al Napoli

MILANO, 07 NOV - "Mancano solo due partite e sappiamo quanto sarà importante arrivare più in alto possibile. Nessuno si aspettava che il Napoli potesse fare tutti questi punti e noi dobbiamo stare lì, attaccati": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Cremonese, penultimo match prima della pausa per il Mondiale. "Dobbiamo giocare bene con tanta continuità. Le partite si preparano con strategia. Non dobbiamo farci portare via dai cambi di risultato. L'avversario sarà motivatissimo", mette in guardia l'allenatore che - nello stadio della Cremonese - ha segnato il suo unico gol in Serie A da giocatore.

