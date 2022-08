Calcio: Pioli, Leao? Non lo alleno pensando di perderlo

MILANO, 26 AGO - "Leao deve pensare di continuare a migliorare, ha un potenziale che glielo permette. Non sto allenando un giocatore che penso di perdere, anche perché i suoi atteggiamenti vanno in tutt'altra direzione": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Bologna, commentando le voci di forte interessamento del Chelsea per il portoghese. E la sfida di domani a San Siro potrebbe essere la prima da titolare per De Ketelaere. "Mi fido di lui, ha grande potenziale, può essere pronto per partire dall'inizio - racconta Pioli - gli va dato tempo ma è molto intelligente e sono sicuro ci darà tante soddisfazioni".

