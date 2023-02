Calcio: Pioli, piccolo passo avanti però serviva

ROMA, 10 FEB - "Mi aspettavo una partita difficile, contro un avversario che non ti fa giocare. Il gol ci ha sbloccato dal punto di vista mentale. E' un piccolo passo in avanti che però serviva". Così Stefano Pioli a DAZN ha analizzato il successo sul Torino. "Lavoriamo tutta la settimana per i risultati e nell'ultimo mese non siamo riusciti a raggiungerli - ha aggiunto il tecnico del Milan - e questo ci ha fatto male, sia mentalmente che fisicamente. Quella di questa sera è una vittoria importante, ma ora dobbiamo dargli continuità. Nelle ultime tre partite abbiamo preso una media di 4 gol. Era importante ripartire da una fase difensiva più solida, sappiamo però che questo è solo un primo passo".

