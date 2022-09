Calcio: Pioli, Rebic? Ha dolore a schiena, niente illazioni

MILANO, 09 SET - "Rebic? Non mi piacciono le illazioni. Ha un dolore alla schiena forte che non lo fa allenare. Lo staff non è ancora riuscito a togliergli, questo dolore che gli impedisce di lavorare con la squadra": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Un altro giocatore che ancora non si è visto ma non per problemi di condizione è Adli. "Ha prospettiva e talento, mi aspetto tanto da lui come anche dai suoi compagni. Lo vedremo quando lo riterrò opportuno".

