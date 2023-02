Calcio: Pioli; rispetto per l'Inter, ma ce la giochiamo

MILANO, 04 FEB - In vista del derby della Madonnina, Stefano Pioli fa i conti con il Milan che dovrà essere, ma anche con il rivale che si troverà di fronte: "Dell'Inter abbiamo grande rispetto, però abbiamo dimostrato anche in passato di potercela giocare. Ed è quello che possiamo fare. Non possiamo pensare di non fare mai tirare in porta i nerazzurri, perché sono una squadra che crea. Ma da parte nostra dobbiamo essree bravi a incidere di più sugli episodi: ci vuole attenzione, lucidità e tanto cuore. Che ai miei giocatori non manca. Domani ci serviranno determinazione e attenzione. So come giocheremo, ma non lo dico ora".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA