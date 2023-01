Calcio: Pioli, Roma completa e ben strutturata

MILANO, 07 GEN - "La Roma è una squadra forte e ben strutturata, completa. Abbina una buona costruzione di gioco a fisicità. Una squadra che ha battuto l'Inter e che rispetteremo tanto. Poi ci siamo noi con tutta la nostra volontà. Torniamo a San Siro dopo 50 giorni e lo faremo con entusiasmo ed energia": è il giudizio del tecnico del Milan Stefano Pioli sulla Roma, avversario di domani dei rossoneri a San Siro. "Zaniolo? Un grandissimo potenziale tecnico e fisico. Non so se ha già ottenuto tutto o poteva fare di più - analizza Pioli alla vigilia - qualche infortunio ne ha rallentato la crescita. Zaniolo dà più profondità. Dybala gioca tra le linee. Serve una squadra compatta per affrontarli bene".

