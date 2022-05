Calcio: Playoff Serie B; Monza batte Pisa in finale andata

MONZA, 26 MAG - Il Monza batte 2-1 il Pisa nell'andata della finale dei playoff promozione di Serie B. All'U-Power Stadium, davanti al patron Silvio Berlusconi e all'ad Adriano Galliani, i brianzoli trovano il doppio vantaggio con un gol per tempo: in avvio Dany Mota sblocca il risultato con una zampata di destro su assist di Ciurria, mentre nella ripresa il raddoppio arriva con un tap-in di testa di Gytkjaer. Dopo un palo di Sibilli, a regalare speranze ai toscani in chiave promozione ci ha pensato Berra con un colpo di testa su corner per il definitivo 2-1 nei minuti finali. La sfida di ritorno si disputerà domenica 29 maggio alle 20.30 in casa dei toscani.

