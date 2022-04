Calcio, poker del Palermo al Picerno

Il Palermo vince ancora al "Barbera" e prosegue la sua corsa in zona play-off. Battuto il Picerno con un convincente 4-0 grazie alla doppietta di Brunori e ai gol di Floriano e Soleri. Partita inizialmente bloccata con il Picerno ben messo in campo che fa girare palla e il Palermo che cerca spazi per impostare. Al 23' la prima occasione del match per i rosanero: Valente imbecca in area Luperini, ma la conclusione ravvicinata viene respinta da Albetazzi. Al 36' ci pensa il solito Brunori a sbloccare il risultato; l’attaccante raccoglie in area un cross da sinistra di Giron e nell’area piccola si fa trovare pronto.

Il Picerno reagisce e sfiora il pari al 42' con un diagonale di Girardi che finisce fuori a poca distanza dal palo alla destra di Pelagotti. Inizia la ripresa e al 2' il Palermo raddoppia: Damiani serve Bruori che dal limite dell’area con un forte destro non dà scampo ad Albertazzi per il 23° centro stagionale. Al 18' il 3-0 e questa volta Brunori fa l’assist per Floriano; conclusione vincente da sinistra all’angolino dell’esterno. Poco dopo lo stesso Floriano avrebbe la palla del 4-0, ma il suo rasoterra sfiora il palo. Il quarto gol arriva al 36' con Soleri, il suo decimo centro da sudentrante, l’attaccante si concede un eurogol battendo il portiere avversario con un pallonetto dalla trequarti.

