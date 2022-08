ROMA, 06 AGO - Esordio con goleada per il Paris Saint-Germain, che oggi ha vinto 5-0 in casa del Clermont nella prima giornata della Ligue 1. Parigini subito avanti con Neymar, poi in gol l'ex Inter Hakimi, Marquinhos e una doppietta di Messi. Da segnalare anche il primo gol in rovesciata in carriera per l'argentino. Vittoria per il Monaco che vince 2-1 in casa dello Strasburgo.

