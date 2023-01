Calcio: Premier; 2-1 in rimonta, United vince derby Manchester

ROMA, 14 GEN - Il derby di Manchester è dello United che vince in rimonta 2-1 grazie ai gol di Bruno Fernandes e Rashford (78' e 82') nell'arco di 5 minuti. Al City non basta il gol di Grealish al 60' : per la squadra di Guardiola è il secondo ko di fila dopo l'eliminazione dalla Carabao Cup. Nona vittoria consecutiva tra tutte le competizioni per gli uomini di Ten Hag che dall'inizio dell'anno hanno deciso di fare a meno di Cristiano Ronaldo: adesso lo United è a -1 dai citizen. Domani l'Arsenal può andare a +8 sulla squadra di Guardiola

