Calcio:Premier; City passa su campo Arsenal, finisce 3-1

ROMA, 15 FEB - Spettacolo ed emozioni all'Emirates Stadium di Londra per il recupero del big match della 12/a giornata. Finisce con la festa del Manchester City che batte 3-1 l'Arsenal e agguanta il primato in coabitazione proprio con i londinesi. La squadra di Guardiola passa al 24' con De Bruyne che sfrutta un errore di Tomiyasu e poi batte Ramsdale con un pallonetto. Nel finale di prima frazione arriva il pari dei Gunners con Saka (lo stesso che sbagliò il penalty decisivo agli Europei dando il via al trionfo azzurro) che trasforma un calcio di rigore. Nella ripresa però il City prende il largo con i gol di Grealish (72') e Haaland (82')

