Calcio: Premier, il Southampton esonera un altro tecnico

LONDRA, 12 FEB - Il Southampton, ultimo in Premier League, ha annunciato l'esonero del secondo allenatore della stagione, Nathan Jones, in carica da soli tre mesi. Sabato, conto il Wolverhampton (2-1), i Saints hanno registrato la 15esima sconfitta in 22 giornate, con appena quattro vittorie e tre pareggi. E' stata la settima sconfitta in campionato della squadra agli ordini di Jones, che aveva lasciato il Luton in Championship (P2) a novembre, poco prima della tregua per il Mondiale-2022, per subentrare a Ralph Hasenthüttl, in carica da quattro anni. Il Southampton è attualmente 20/mo in classifica con 15 punti, quattro punti dietro il Leeds, 17/mo e primo fuori dalla zona retrocessione, con una partita in meno. Uno degli allenatori della prima squadra, Rubén Sellés, è stato incaricato ad interim, ha detto il club.

