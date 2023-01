Calcio: Premier League, Liverpool battuto in casa del Brentford

LONDRA, 02 GEN - Liverpool ko in casa del Brentford (3-1) nel primo match della 19/ma giornata di Premier League. I Reds hanno così perso l'occasione di conquistare temporaneamente il quinto posto ai danni del Tottenham. Dopo quattro vittorie consecutive, il Liverpool - in svantaggio di due reti all'intervallo: autogol di Konatè all'8' e raddoppio di Wissa al 42' - nella ripresa non è riuscito a ribaltare il risultato, lasciando i tre punti al Brentford, che è risalito dal 10/o al 7/o posto. Gli uomini di Jürgen Klopp hanno tentato una reazione nel secondo tempo, che ha portato Alex Oxlade-Chamberlain a realizzare il 2-1 dopo cinque minuti. Ma a sei dalla fine Mbeumo ha chiuso l'incontro a favore dei padroni di casa.

