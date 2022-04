ROMA, 28 APR - Manchester United-Chelsea finsice 1-1 in un match per la 37/a giornata della Premier League. Un punto a testa per Red Devils (al terzo match consecutivo senza vittorie) e Blues nell'anticipo della massima serie inglese: prima il gol di Marcos Alonso, poi il pareggio di Cristiano Ronaldo. Nel finale l'esordio di Alejandro Garnacho, esterno classe 2004 dello United.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA