Calcio: Premio Bearzot; domani annuncio vincitore in Figc

ROMA, 12 APR - Sarà svelato domani l'allenatore vincitore del Premio Nazionale 'Enzo Bearzot', organizzato dall'US Acli con il patrocinio della Federcalcio. La conferenza stampa di annuncio si terrà alle 14.15 presso la sede della FIGC in via Allegri a Roma, alla presenza del Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, mentre la consegna del premio avverrà il prossimo 16 maggio al Coni, insieme a un riconoscimento speciale alla carriera per il capitano della Nazionale dell'82 Dino Zoff. A presiedere la giuria il numero 1 della Federcalcio Gabriele Gravina ed il presidente dell'Unione Sportiva Acli, Damiano Lembo. Nello stesso giorno e nel corso della conferenza nella sede della Figc, il vicepresidente dell'AIA, Duccio Baglioni, comunicherà il nominativo dell'arbitro emergente CAN A assegnatario del Premio "Stefano Farina".

