Calcio: premio Gentleman Serie A a Sandro Tonali

MILANO, 24 MAG - Il Signore del Calcio di Serie A è Sandro Tonali. E' il centrocampista del Milan il più votato in assoluto del sondaggio promosso da Sportmediaset.it, scelto da una squadra di undici candidati, undici campioni del nostro campionato. Secondo in ordine di voti, Milan Skriniar dell'Inter e Matthijs De Ligt della Juventus. Sono i risultati dell'edizione del Premio Gentleman, quest'anno diversa perché solamente streaming. Oltre al premio Gentleman a Tonali sono stati attribuiti i Gentleman di squadra, per il Milan Theo Hernandez, quello dell'Inter ancora una volta Milan Skriniar e per la Juventus Manuel Locatelli. Il Premio Gentleman Lady Fair Play è andato invece al portiere Laura Giuliani del Milan Femminile e della nostra Nazionale azzurra. Tra gli speciali Gentleman, Premio alla carriera in bianconero per Giorgio Chiellini, campione in campo e fuori. Simbolo di sportività e rispetto e premiato con '"Uomo di sport" di questa stagione. L'allenatore Gentleman 2020/2021 votato da tutti i Mister della Lega B - si legge nella nota - e dedicato al ricordo di "Gigi Simoni" sarà invece proclamato in una serata speciale nel mese di settembre in collaborazione con la Lega B e al presidente Mauro Balata.

