Calcio: processo per frode Neymar, ritirate tutte le accuse

(ANSA-AFP) - BARCELLONA, 28 OTT - Ritirate tutte le accuse nel processo per corruzione e frode contro Neymar e gli altri imputati. Il procedimento in corso al tribunale di Barcellona riguarda presunte irregolarità relative al trasferimento del giocatore al Barça nel 2013. La svolta sul caso è stata annunciata oggi dal pubblico ministero: "ritirare l'accusa contro tutti gli imputati e per tutti i fatti" di cui sono accusati. L'accusa aveva inizialmente chiesto due anni di reclusione e una multa di 10 milioni di euro contro la stella del calcio brasiliano. (ANSA-AFP).

